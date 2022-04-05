Адвокат Моргенштерна прокомментировал сообщения о новом деле против рэпера

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин прокомментировал сообщения о новом деле против рэпера

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин прокомментировал сообщения о новом деле против музыканта. Своим мнением юрист поделился в беседе с News.ru.

Жорин подчеркнул, что в суд отправили «старое дело» в отношении Моргенштерна. «Вы, наверное, уже забыли историю о том, как Моргенштерна пытались привлечь к ответственности за татуировки? А майор Богданов из Набережных Челнов помнит все. И не прощает! В одночасье ставший знаменитым сотрудник наркоконтроля с первой попытки не смог убедить суд в том, что ботаническая экспертиза, которую провела "снубдоговская академия", заслуживает того, чтобы суд принял ее в качестве доказательств. Дело вернули», — заявил законный представитель хип-хоп-артиста.

Во вторник, 5 апреля, стало известно, что в отношении рэпера Моргенштерна было возбуждено новое административное дело о пропаганде наркотиков. Отмечается, что исполнителя обвиняют в пропаганде запрещенных веществ в видеоклипах.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что хип-хоп-артист торгует наркотиками в социальных сетях.

