На Моргенштерна завели новое дело о пропаганде наркотиков

В отношении рэпера Моргенштерна возбуждено административное дело о пропаганде наркотиков

В отношении рэпера Алишера Моргенштерна возбуждено новое административное дело о пропаганде наркотиков. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что артиста обвиняют в пропаганде запрещенных веществ в видеоклипах. Дело передано в суд.

В феврале уже сообщалось о новом административном деле о пропаганде наркотиков, заведенном в отношении Моргенштерна. Подробности дела не раскрывались.

В конце ноября 2021 года сообщалось, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях.

Летом того же года суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в видеоклипах.