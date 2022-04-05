На Моргенштерна завели новое дело о пропаганде наркотиков
В отношении рэпера Алишера Моргенштерна возбуждено новое административное дело о пропаганде наркотиков. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что артиста обвиняют в пропаганде запрещенных веществ в видеоклипах. Дело передано в суд.
В феврале уже сообщалось о новом административном деле о пропаганде наркотиков, заведенном в отношении Моргенштерна. Подробности дела не раскрывались.
В конце ноября 2021 года сообщалось, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях.
Летом того же года суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в видеоклипах.