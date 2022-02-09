На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков

Полиция завела административное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как уточнил собеседник агентства, артиста обвиняют в пропаганде наркотиков в его видеоклипах.

Ранее Моргенштерн прокомментировал информацию о cвоем окончательном отъезде из страны после обвинений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. «Россия от меня так легко не отделается», — написал он.

До этого брат рэпера Макс Штерн рассказал, что решение рэпера об эмиграции «окончательное и обжалованию не подлежит». По его словам, Моргенштерн распродал почти всю недвижимость и бизнес в России и теперь живет на берегу Персидского залива.

23 ноября 2021 года Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. После этого стало известно, что Моргенштерн покинул страну и уехал в ОАЭ. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после заявления Бастрыкина.