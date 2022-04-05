Подсчитана стоимость элитного жилья в Москве

Квадратный метр элитного жилья в Москве подорожал на 19% за первый квартал 2022 года

Аналитики компании Knight Frank Russia подсчитали стоимость элитного жилья в Москве. По их оценкам, за первый квартал 2022-го квадратный метр на первичном рынке подорожал на 19 процентов, до 1,603 миллиона рублей, сообщает Forbes.

Основными факторами подорожания стали вымывание предложений и прямое повышение цен на лоты девелоперами на весь объем, которое было зафиксировано в большинстве новостроек. Как пояснили аналитики, на данный момент рынок практически полностью перешел на рублевое ценообразование.

По итогам трех месяцев в элитном сегменте было продано квартир и апартаментов на 35 миллиардов рублей, средний бюджет сделки — 128 миллионов рублей за лот, что на треть больше, чем в первом квартале 2021-го.

При этом объем предложения в этом сегменте оказался минимальным с 2019 года. Риелторская компания Est-a-Tet заключила, что за первый квартал 2022 года доля элитных новостроек в общем объеме предложения снизилась с 5,7 процента до 4,6 процента. В этом квартале экспонировался 41 проект, о начале продаж новых проектов не сообщали. Объем предложения снизился на 23,1 процента относительно показателей предыдущего квартала, отрицательная динамика за год — 33,8 процента.