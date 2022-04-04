Москвичи расхотели продавать элитные квартиры

В Москве зафиксировали минимальный объем предложения элитного жилья

Жители столицы расхотели продавать элитную недвижимость. Риелторская компания Est-a-Tet зафиксировала минимальный с 2019 года объем предложения элитного жилья на московском элитном рынке недвижимости, передает «Интерфакс».

За первый квартал 2022 года доля элитных новостроек в общем объеме предложения снизилась с 5,7 процента до 4,6 процента. В этом квартале экспонировался 41 проект, о начале продаж новых проектов не сообщали. Объем предложения снизился на 23,1 процента относительно показателей предыдущего квартала, за год отрицательная динамика составила 33,8 процента.

Сейчас квартиры составляют 67,2 процента от общего объема предложения в сегменте элитной недвижимости, а в четвертом квартале 2021 года на их долю приходилось 71,1 процента. Оставшиеся 32,8 процента — апартаменты, доля которых за квартал увеличилась на 3,9 процента. Также выросла средняя цена предложения — она составила 1,8 миллиона рублей за квадратный метр, на 15,8 процента больше, чем в предыдущем квартале. За год стоимость элитного жилья выросла на 70 процентов.

Директор департамента элитной недвижимости Est-a-Tet Анна Гурцева считает, что причина существенного роста цены в элитном сегменте — изменение структуры предложения по отдельным проектам. «Вымываются наиболее доступные по цене лоты, растет доля объектов свыше 200 миллионов рублей, их доля за квартал выросла с 41 процента до 52 процентов», — прокомментировала эксперт.

Ранее снижение спроса на элитную загородную недвижимость зафиксировали в Московской области. За первый квартал 2022 года показатель снизился на 30 процентов. Директор департамента загородной недвижимости агентства элитной недвижимости Tweed Ольга Бахметьева назвала среди причин спада активности на загородном рынке неопределенную экономическую ситуацию в стране.