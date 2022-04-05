Бренд представил кроссовки с человеческими волосами в виде стрижки из 80-х

Австралийский бренд Volley представил кроссовки с человеческими волосами в виде стрижки

Австралийский бренд спортивной обуви Volley представил кроссовки с украшением из настоящих человеческих волос. Соответствующий товар появился в продаже на официальном сайте компании.

В ассортимент марки вошли высокие кеды белого цвета, украшенные прядью русых волос на резинке, которую при желании можно снять. Аксессуар имитирует прическу маллет, которая пользовалась популярностью в 1970-1980-х годах. В то время такую стрижку носили многие легендарные теннисисты, например, Род Лейвер и Марк Эдмондсон.

Стоимость пары обуви с волосами составляет 85 долларов (7 083 рубля). Отмечается, что вся прибыль с продажи кроссовок будет переведена в институт Black Dog Institute, деятельность которого направлена на диагностику, лечение и профилактику аффективных расстройств у мужчин.

В апреле 2021 года рэпер Lil Nas X презентовал Satan Shoes («Обувь сатаны»), на которую нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666. Помимо этого, в подошву кроссовок добавлена жидкость с каплей человеческой крови. Всего было выпущено 666 пар лимитированной обуви. Стоимость каждой пары составила 1018 долларов (77 тысяч рублей). Основой для обуви послужили кроссовки Nike Air Max 97s. Позже суд в США запретил продажу «Обуви сатаны».