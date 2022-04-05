Дагестанский музей впервые представил экспозицию в Хакасии

Национальный музей Дагестана впервые открыл выставку в Хакасии

Национальный музей Дагестана впервые представил в Хакасии экспозицию «Седой Каспий». Об этом сообщает ТАСС.

Выставка рассказывает о культуре и традициях северокавказской республики, ее открыли в рамках нацпроекта «Культура». «Впервые в Хакасии Национальный музей Дагестана им. А. Тахо-Годи в рамках национального проекта „Культура“ представил выставку „Седой Каспий“. Выставочный проект открылся в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова», — рассказали в Минкультуры Дагестана.

На выставке представлены национальные костюмы народов Дагестана, старинные ювелирные изделия и посуда, сабли, кинжалы, ковры, музыкальные инструменты, а также живопись, графика и фотографии. Таким образом жители Хакасии смогут познакомиться с дагестанской культурой.

Работа выставки продлится до 10 июня, уточнили в министерстве культуры республики.