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Туристов предостерегли от поездок в охваченную беспорядками азиатскую страну

Путешественников призвали избегать посещения Мьянмы из-за участившихся случаев терактов

Фото: Reuters

Иностранных путешественников призвали избегать поездок в Мьянму после того, как новое правительство объявило о планах открыть границы для туризма, несмотря на широко распространенные беспорядки и волну протестов, охватившую страну. Об этом пишет The Guardian.

Председатель Бирманской гуманитарной миссии и программный директор благотворительной организации Backpack Medics Майкл Ишервуд считает, что в нынешних условиях туристам опасно посещать азиатскую страну из-за участившихся случаев ареста, терактов, поджогов деревень, изнасилований и внесудебных казней в этнических и приграничных районах.

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«Если Бирма снова откроется для туристов, то это в первую очередь пойдет на пользу хунте, которая угнетает население», — предостерег Ишервуд.

Отмечалось, что верховный комиссар ООН Мишель Бачелет докладывала о том, что гуманитарный кризис в Мьянме продолжает расширяться на фоне систематической жестокости со стороны сил действующего правительства. По ее словам, экономика страны находится на грани коллапса, а более 14 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Мьянма закрыла свои границы для туристов в начале 2020 года, чтобы предотвратить распространение COVID-19. В феврале 2021 года в результате военного переворота солдаты главнокомандующего Мин Аун Хлайна распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина, занимавшую пост государственного советника (должность, примерно соответствующая премьер-министру) Аун Сан Су Чжи, главу МИД и других сторонников Национальной лиги за демократию. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

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Дарья Рыбак
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