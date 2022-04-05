Вооруженный ножом неизвестный напал на посетителей мавзолея в Иране

Мужчина с ножом напал на посетителей мавзолея Имама Резы в иранском Мешхеде

Вооруженный ножом неизвестный ворвался в мавзолей Имама Резы в иранском городе Мешхеде и ранил по меньшей мере двух человек. О произошедшем инциденте со ссылкой на пресс-службу мавзолея сообщает в соцсетях агентство ISNA.

По данным агентства, потерпевших госпитализировали, злоумышленник уже задержан.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в израильском городе Беэр-Шева на юге страны. Сцена нападения попала на видео. Уточнялось, что в результате нападения была убита одна и тяжело ранены еще две посетительницы ТЦ. Прибывшая полиция застрелила нападавшего, предварительно обезоружив его.