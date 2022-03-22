Неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в Израиле

Неизвестный убил одну и ранил двух посетительниц ТЦ в Израиле и был застрелен полицией

Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в израильском городе Беэр-Шева на юге страны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сцена нападения попала на видео. Сообщается, что в результате нападения была убита одна и тяжело ранены еще две посетительницы ТЦ. Прибывшая полиция застрелила нападавшего, предварительно обезоружив его. Две раненые женщины сейчас находятся в критическом состоянии.

Пресс-служба скорой помощи «Маген Давид Адом», по данным РИА Новости, сообщила, что оказывает помощь нескольким пострадавшим с ранениями разной степени тяжести. Полиция Израиля доложила, что речь идет о теракте.

В январе в Израиле произошли массовые столкновения палестинцев с войсками армии обороны. По данным организации, 78 палестинцев получили ранения в столкновениях близ города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Из них 68 пострадали от удушения слезоточивым газом и 9 — от резиновых пуль.