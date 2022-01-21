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В Израиле произошли столкновения палестинцев с войсками

Армия Израиля: 78 палестинцев пострадало в ходе столкновений с войсками на реке Иордан

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

В Израиле произошли массовые столкновения палестинцев с войсками армии обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Красный полумесяц.

По данным организации, 78 палестинцев получили ранения в столкновениях близ города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Из них 68 пострадали от удушения слезоточивым газом и девять — от резиновых пуль. Причиной столкновений стали действия израильских солдат, которые дорогу на гору Сбейх в районе Бейта. Также пострадали десять израильских активистов, проявивших солидарность с палестинцами.

2 января 97 палестинцев получили ранения при столкновениях с военными Израиля в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Палестинцы вышли на протесты против строительства властями Израиля домов для еврейских поселенцев на конфискованной у арабов земле.

В декабре Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешила военнослужащим сразу стрелять на поражение в палестинцев при атаке на военные и пограничные объекты. Солдатам разрешено стрелять в атакующих нарушителей, которые могут скрыться с места преступления.

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Николай Чигасов
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