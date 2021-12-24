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Военным Израиля разрешили стрелять палестинцам в спины

Армия обороны Израиля разрешила солдатам стрелять на поражение в атакующих палестинцев

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешила военнослужащим сразу стрелять на поражение в палестинцев при атаке на военные и пограничные объекты. Об этом пишет израильская газета Kan.

ЦАХАЛ внес изменения в инструкцию, которая определяет правила применения огнестрельного оружия против палестинцев, бросающих камни и «коктейли Молотова». Отныне солдатам разрешено стрелять в атакующих нарушителей, которые могут скрыться с места преступления.

По прошлым положениям документов разрешалось открывать огонь на поражение только по тем, кто был застигнут в момент атаки. Стрелять убегающим в спину было запрещено, и это вызывало сильное недовольство патриотической общественности. Новые инструкции разрешают убивать убегающих при единственном ограничении — если стрельба ведется сразу после атаки.

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Территории западного берега реки Иордан находятся под контролем ЦАХАЛ с 1967 года. Тогда эти и некоторые другие земли были оккупированы Тель-Авивом по итогам Шестидневной войны с коалицией арабских государств. С тех пор Израиль планомерно застраивает их, заселяя своими гражданами.

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Дмитрий Сотак
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