Глава Палестины попросит Путина поддержать мирный процесс в регионе

Глава частично признанного государства Палестина Махмуд Аббас заявил, что рассчитывает на помощь президента России Владимира Путина в организации международной мирной конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом политик рассказал РИА Новости.

Аббас заявил, что попросит российского лидера посодействовать оживлению политического процесса по Палестине. «Мы уверены в российской поддержке наших усилий в этом направлении», — добавил глава Палестины. Он отметил, что хочет «посоветоваться» с Путиным и доложить ему информацию о последних события в регионе.

25 октября Евросоюз заявил, что Израиль незаконно удерживает территории на Западном берегу реки Иордан. Также в Брюсселе расценили строительство израильских поселений в этой зоне, как препятствие для достижения двустороннего соглашения между Израилем и Палестиной.

Территории западного берега реки Иордан находятся под контролем армии Израиля с 1967 года. Тогда эти и некоторые другие земли были оккупированы Тель-Авивом по итогам войны с коалицией арабских стран. С тех пор Израиль планомерно застраивает их, заселяя своими гражданами.