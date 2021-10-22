Раскрыты темы переговоров премьера Израиля с Путиным

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным. В официальном Telegram-канале он назвал ее прекрасной, а беседу — глубокой. Он добавил, что переговоры оказались очень долгими и длились более пяти часов. Он также раскрыл круг вопросов, которые обсуждали стороны.

«На фоне сочинского побережья мы с Путиным обсудили широкий круг вопросов, от его особого отношения к еврейскому народу до способов борьбы с фундаменталистским исламом», — подчеркнул Беннет, пояснив, что отношения между странами не только стратегические, но и повседневные, и отметив важность продолжения диалога.

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Он также указал на опирающиеся корнями в прошлое связи между народами России и Израиля, напомнив о решающей роли русских в победе над нацизмом во время Второй мировой войны. Премьер заключил, что эту память нельзя стирать и следует передавать из поколения в поколение.

Член делегации Израиля, министр строительства Зеев Элькин сообщил газете «Едиот Ахронот», что Беннет и Путин договорились о продолжении взаимодействия по ситуации в Сирии. Стороны также приняли решение о продолжении прежней модели отношений и выводе их на новый уровень.

Также израильский премьер и российский лидер обсудили создание рабочей группы по въезду российских туристов, привитых вакциной «Спутник V» в Израиль в свете того, что Всемирная организация здравоохранения не признала препарат. Также рассматриваются промежуточные варианты туристических поездок.

Переговоры политиков прошли 22 октября в Сочи. Посол Израиля в России Александр Бен Цви рассказал, что повестка дня обычная — все вопросы Ближнего Востока и двусторонние отношения.

