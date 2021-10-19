Стала известна повестка встречи Путина с премьером Израиля Беннетом в Сочи

Посол Израиля в России Бен Цви: повестка широкая, но все темы будут обсуждаться в деталях

Посол Израиля в России Александр Бен Цви рассказал корреспонденту «Ленты.ру» о повестке грядущей встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Переговоры должны пройти 22 октября в Сочи.

«Повестка дня обычная — все вопросы Ближнего Востока, наши двусторонние отношения. Надо не забывать, что у нас 30-летие возобновления дипломатических отношений. Повестка очень широкая, но все эти темы будут обсуждаться в деталях», — заявил дипломат на мероприятии Европейского еврейского конгресса.

Посол отметил, что не знает, пригласит ли Беннет Путина в Иерусалим, но подчеркнул, что визит российского лидера в Израиль — всегда большое событие.

18 октября Беннет поздравил Путина с 30-летием возобновления дипотношений между Москвой и Тель-Авивом. Глава израильского правительства заявил, что за это время страны установили тесные двусторонние отношения.