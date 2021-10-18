Премьер-министр Израиля поздравил Путина с юбилеем возобновления дипотношений

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на своей странице в Twitter поздравил президента Росси Владимира Путина с 30-летием возобновления дипломатических отношений между двумя странами.

В юбилейную дату глава израильского правительство напомнил, что за это время между государствами установились тесные двусторонние отношения. Он также отметил, что Москва и Тель-Авив укрепили исторические связи. Все это, по словам Беннета, приносит пользу народам России и Израиля, а также укрепляет региональную безопасность.

Ранее стало известно, что Беннет запланировал нанести визит в Россию. По предварительной информации, это событие состоится 22 октября. Пока что неизвестно, какие планы на поездку есть у израильского премьер-министра, однако российская сторона уже дала согласие на прием Беннета.