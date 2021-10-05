Стало известно о визите премьер-министра Израиля в Россию

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет планирует посетить Россию 22 октября. Об этом рассказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, цитату приводит РИА Новости.

«Так было заявлено российской стороной, мы считаем, что так и случится», — отметил он. Посол не уточнил, с кем планирует встретиться Беннет.

Премьер-министр Израиля был назначен на должность в середине июля 2021 года. Его первый визит в другую страну прошел в конце августа: тогда Беннет посетил Вашингтон и встретился с американским президентом Джо Байденом. Октябрьский визит премьера должен стать его первой поездкой в Россию в новой должности. При этом он уже общался с российским президентом Владимиром Путиным: их телефонный разговор состоялся 5 июля — стало известно, что они обсудили борьбу с пандемией COVID-19, а также «общую задачу сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов, героизации нацизма, отрицания холокоста и решающего вклада Красной армии в Победу».