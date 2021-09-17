США продолжат помогать Израилю во взаимодействии с арабскими странами

США продолжат оказывать помощь Израилю в процессе нормализации взаимодействия с арабскими странами. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Вашингтон будет опираться на достижения прошлой администрации в вопросах содействия развитию отношений израильской стороны с арабскими государствами. По его словам, власти США стремятся расширить круг мирной дипломатии и призывают другие страны последовать примеру ОАЭ, Бахрейна и Марокко.

«В интересах стран региона и всего мира, чтобы к Израилю относились как к любой другой стране. Нормализация ведет к большей стабильности», — заключил Блинкен. Он отметил, что дипломатический контакт с Израилем будет способствовать решению глобальных проблем региона и борьбе с терроризмом.

29 августа сообщалось, что президент США Джо Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В ходе встречи глава израильского правительства рассказывал о новом этапе дружбы между народами двух стран. В это время американский лидер неподвижно сидел напротив с закрытыми глазами.