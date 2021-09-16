Стало известно о значительном усилении израильского флота в Красном море

Присутствие военно-морских сил Израиля в Красном море растет «в геометрической прогрессии». Об этом заявил вице-адмирал и бывший командующий ВМC Израиля Эли Шарвит в интервью Associated Press.

Шарвит ушел в отставку 2 сентября, пробыв пять лет (с 2016 года) командиром всего израильского военно-морского флота. Причиной значительного усиления морской мощи Израиля Шарвит видит растущие военные угрозы извне. В первую очередь, это вызовы израильскому судоходству, которые бросают такие радикальные группировки, как ХАМАС и «Хезболла», а также государство-соперник Тель-Авива — Иран.

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«Государство Израиль будет защищать свою свободу судоходства по всему миру. Это не связано с расстоянием от страны», — заявил Шарвит. Он отметил, что с севера боевики «Хезболлы» нацеливаются на газовые платформы Израиля, которые обеспечивают 75 процентов энергопотребления в стране. При этом Иран продолжает поставлять оружие боевикам и создавать угрозы израильскому судоходству.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц объявил, что через два-три месяца Иран произведет достаточно действующего вещества, чтобы получить ядерную бомбу. По мнению Ганца, если Тегеран добьется своего, на Ближнем Востоке начнет гонка ядерных вооружений. Израильский министр призвал международное сообщество в лице США, России, Китая и Европы оказать политическое и экономическое давление на Иран.

30 июля 2021 года стало известно о смертельной атаке одного или нескольких дронов-камикадзе на израильский танкер Mercer Street. Инцидент произошел у берегов Омана в Аравийском море. В результате нападения погибли гражданин Румынии и гражданин Великобритании. Израиль, Великобритания и США обвинили в атаке Иран. В Тегеране свою причастность отрицают.