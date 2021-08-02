В МИД России высказались о причастности Ирана к атаке на судно Mercer Street

Западные страны должны предъявить доказательства обвинений в причастности Ирана к атаке на судно Mercer Street. В противном случае их заявления будут лишены оснований. Об этом сообщил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Россия пока не выработала свою позицию по инциденту. Также Кабулов заявил, что Тегеран не обращался к Москве за содействием в расследовании инцидента. Он считает, что у правительства Ирана даже не было времени на реакцию, поскольку «все вспыхнуло в последние пару дней».

Ранее в МИД Великобритании вызвали иранского посла в Лондоне, чтобы потребовать у Ирана прекратить совершать «провокационные действия, которые ставят под угрозу международный мир и безопасность». В Тегеране отрицают свою причастность к инциденту с японским танкером в Аравийском море. Также власти Исламской республики предупредили, что их страна ответит на любые попытки нарушить ее суверенитет.

1 и 2 августа Румыния, Израиль, США и Великобритания осудили Иран за бомбардировку нефтяного танкера Mercer Street в Аравийском море, недалеко от Омана. Японский корабль, шедший под флагом Либерии и управляемый израильским оператором Zodiac Group, попал под удар одного или нескольких беспилотников. В результате погибли два члена экипажа — подданный Великобритании и гражданин Румынии. Все четыре страны заявили, что координируют свои действия для «надлежащего ответа» Ирану.