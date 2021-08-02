Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за танкера Mercer Street

В министерство иностранных дел Великобритании вызвали посла Исламской республики Иран Мохсена Бахваранда (Mohsen Baharvand). Причиной дипломатического скандала послужило нападение на принадлежащий израильскому миллиардеру Эялю Оферу (Eyal Ofer) танкер Mercer Street. Об этомсообщает BBC.

«Иран должен немедленно прекратить провокационные действия, которые ставят под угрозу международный мир и безопасность», — заявили в МИД Великобритании. Американская сторона полностью поддержала риторику британских коллег. «Соединенные Штаты и Великобритания совместно с нашими союзниками рассматривают варианты адекватного ответа, который будет дан в самое ближайшее время», — отметил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иранские власти полностью отрицают свою причастность к произошедшему. Представитель иранского МИД Саид Хатибзаде (Saeed Khatibzadeh) предупредил, что Иран без колебаний будет защищать свой суверенитет и национальные интересы, а также будет в жесткой форме пресекать любые возможные попытки «авантюризма». Также иранский дипломат охарактеризовал обвинения, выдвинутые против его страны, как «лживые, провокационные и противоречивые».

29 июля у побережья Омана неопознанный беспилотный летательный аппарат атаковал танкер Mercer Street. В результате нападения погибли двое членов экипажа: гражданин Румынии и британский поданный, занимавшийся охраной судна. Данный инцидент стал наиболее тяжелым нарушением норм судоходства в районе Персидского залива с 2019 года, когда в результате подрыва магнитной мины пострадали четыре танкера, принадлежащих Норвегии и Саудовской Аравии.

