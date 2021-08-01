Израиль собрался бороться с «иранским террором»

Израиль продолжит работать над шагами против «иранского террора», заявил министр иностранных дел страны Яир Лапид. Его слова приводит израильское внешнеполитическое ведомство на своей странице в Twitter.

«В течение последних двух дней я беседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном и моими коллегами по всему миру об иранской атаке на мирное судно​​​. Смертоносный режим в Иране и террор, который он экспортирует, представляют собой глобальную угрозу», — говорится в серии постов.

Лапид также отметил, что «угроза террористического иранского режима только возрастет», и заявил, что Израиль будет продолжать диалог со своими союзниками по всему миру и вести совместную работу с союзниками против «иранского террора».

Ранее США, Великобритания и Израиль обвинили Иран в смертельном нападении на японский нефтяной танкер Mercer Street, который шел в Аравийском море под флагом Либерии. В результате атаки двух дронов-камикадзе погибли два члена экипажа — подданный Великобритании и гражданин Румынии.