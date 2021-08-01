США обвинили Иран в смертельном нападении на нефтяной танкер Mercer Street

Власти США присоединились к совместному заявлению Великобритании и Израиля о причастности Ирана к нападению на японский танкер Mercer Street в Аравийском море. Соответствующий документ опубликован на сайте американского Госдепартамента.

«Мы присоединяемся к нашим партнерам и союзникам в решительном осуждении нападения на Mercer Street. После изучения имеющейся информации мы уверены в том, что Иран осуществил это нападение, в результате которого погибли двое невиновных людей» — заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он также отметил, что Соединенные Штаты вместе с партнерами изучают дальнейшие шаги и консультируются относительно надлежащего ответа.

Ранее о причастности Ирана к нападению на танкер заявила Великобритания. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб в документе, опубликованном на сайте «Форин офиса».

«Мы считаем, что это нападение было преднамеренным и целенаправленным и является явным нарушением Ираном международного права. Оценки Великобритании пришли к выводу, что весьма вероятно, что Иран атаковал MV Mercer Street в международных водах у берегов Омана 29 июля с использованием одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

Премьер Израиля ранее также обвинил Иран в попытке уйти от ответственности за атаку на танкер. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отверг обвинения британских властей о причастности Тегерана к атаке и заявил, что они не имеют оснований.

О нападении на японский танкер Mercer Street, шедший в в Аравийском море под флагом Либерии, стало известно 29 июля. В результате атаки двух дронов-камикадзе погибли два члена экипажа — подданный Великобритании и гражданин Румынии. 30 июля информацию о предположительном нападении пиратов на судно подтвердило представительство компании-оператора Zodiac Maritime в Лондоне.