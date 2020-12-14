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Взрыв танкера у берегов Саудовской Аравии признали терактом

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Фото: Amr Nabil / AP

Причиной взрыва и пожара на танкере у берегов Саудовской Аравии стала атака заминированной лодки, а сам инцидент признан террористической атакой. Об этом сообщил представитель Министерства энергетики страны, передало официальное саудовское агентство Saudi Press Agency.

В момент атаки судно, принадлежащее сингапурской компании Hafnia, стояло на якоре в топливном терминале в порту Джидда. В результате нападения возник пожар, который был успешно потушен спасательными службами. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар также не нанес ущерба инфраструктуре порта, поставки нефти продолжились в прежнем объеме.

В Министерстве энергетики Саудовской Аравии заявили, что нападение на танкер — это атака не только на само королевство, но и на безопасность и стабильность поставок энергоносителей во всем мире и глобальную экономику в целом. Ведомство также подчеркнуло, что подобные происшествия могут привести к крупным экологическим катастрофам в результате разлива нефти.

В конце ноября у берегов Саудовской Аравии подорвался греческий танкер. Взрыв произошел недалеко от границы королевства с Йеменом в Красном море. По словам источников, судно «подверглось нападению». Британская компания предположила, что танкер подорвался на мине.

Предыстория: У берегов Саудовской Аравии взорвался танкер
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