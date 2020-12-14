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У берегов Саудовской Аравии взорвался танкер

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Порт Джидда
Порт Джидда
Фото: Amr Nabil / AP

У берегов Саудовской Аравии взорвался танкер. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на судоходную компанию BW Group.

Это произошло в районе порта Джидда. Танкер шел под сингапурским флагом, на борту было 22 человека — они не пострадали. По словам BW Group, в результате взрыва «могло просочиться некоторое количество нефти». Причиной взрыва был «внешний источник» — какой конкретно, пока не уточняется.

Организация «Морские торговые операции Соединенного Королевства» призвала все суда в районе Джидды проявлять осторожность. Расследование происшествия уже начато.

В конце ноября у берегов Саудовской Аравии подорвался греческий танкер. Взрыв произошел недалеко от границы королевства с Йеменом в Красном море. По словам источников, судно «подверглось нападению». Британская компания предположила, что танкер подорвался на мине.

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