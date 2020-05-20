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Bloomberg сообщил об угрозе стабилизации американского рынка нефти

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Фото: Mario Tama / Getty Images

Армада из более чем 30 танкеров, емкостью свыше 50 миллионов баррелей саудовской нефти, идущей в направлении США, грозит воспрепятствовать экспорту нефти из Америки и перевернуть позитивный тренд на рынке. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

США столкнулись с цунами саудовской нефти — затяжным эффектом мартовской ценовой войны между Эр-Риядом и Россией, которая привела к тому, что эта ближневосточная страна снизила цены на свое сырье до многолетнего минимума и «затопила» сырьем рынок. Волна предложения возникла несмотря на пандемию COVID-19, которая отрицательно влияет на спрос. В этом квартале все еще наблюдается сокращение пятой части мирового потребления. Американские запасы сырой нефти впервые с января 2020 года сократились, в том числе объемы на складе в Кушинге, штат Оклахома, снизились сильнее всего за последние месяцы.

«Ожидаемые поставки из Саудовской Аравии могут стимулировать рост американских запасов, — отметил директор по исследованиям в области нефти и нефтепродуктов компании Morningstar Inc Сэнди Филден. — Если поставки будут производиться со скоростью, не уравновешенной падением производства или ростом экспорта, то мы увидим накопление внутри страны».

Нефтяная промышленность в течение нескольких месяцев находилась на грани, и ее мощности по хранению нефти на суше и на море подвергались испытаниям по всему миру из-за избыточных запасов нефти, спровоцированных замедлением спроса. На западном побережье США запасы нефти всего на 5 миллионов баррелей меньше допустимой мощности хранения.

Хотя данные Управления энергетической информации на этой неделе показали, что добыча сырья в США упала до самого низкого уровня почти за год, все еще есть объемы добычи, которым, возможно, придется побороться за хранение с новыми поставками из Саудовской Аравии.

«Если все саудовские танкеры разгрузятся, то эта нефть в течение мая сведет на нет почти все сокращения добычи по сравнению с мартовскими уровнями, фактически поддерживая текущие высокие уровни наполнения хранилищ», — подчеркнула старший аналитик Rystad Energy по рынку нефти Паола Родригес-Масиу.

Объем нефти, которая поступит в мае и июне, составляет почти треть всей саудовской нефти, доставленной в США в прошлом году. В 2020 году еженедельный импорт саудовской сырой нефти достиг в марте пика в 600 тысяч баррелей в день.

В то время, как товарные запасы нефти на западном побережье США в настоящее время составляют 58,2 миллиона баррелей, что практически равно полной емкости нефтяных хранилищ, ситуация с товарными запасами на американском побережье Мексиканского залива в поясе нефтепереработки выглядит несколько лучше. Здесь товарные запасы нефти ниже объема емкостей хранения на 88 миллионов баррелей.

Импорт нефти из Саудовской Аравии в ближайшее время не замедлится несмотря на то, что королевство сократило добычу и повысило цены на июньское предложение, при этом спрос по-прежнему имеется у нефтеперерабатывающих предприятий, которые используют более тяжелую нефть.

«Ситуация несет риски для стабилизации нефтяного рынка, которая только-только началась. Королевство продолжает вести ценовую войну, стремясь заполучить дополнительную долю рынка не только в Европе и Китае, но и в США. При этом, Саудовская Аравия хочет представить дело таким образом, что это якобы она несет основное бремя по сокращению нефтедобычи в мире. Но на самом деле основную, решающую роль в этом процессе играет Россия, которая к тому же вынуждена поставлять значительные объемы на внутренний рынок, — комментирует публикацию «Ленте.ру» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. — Двойная игра Саудовской Аравии —желание "продать" себя как ответственного партнера для США и в то же время манипулирование цифрами сокращения добычи и фактическое продолжение ценовой войны грозит замедлить сокращение запасов углеводородов в США и вызвать новый коллапс нефтяных цен».

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