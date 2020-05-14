Саудовская Аравия сдала позиции по нефти в США и Европе

Продажи саудовской нефти резко упали после вступления в силу сделки ОПЕК+ в мае. В США и Европе они оказались ниже в два раза по сравнению с апрелем, в Азии объем поставок снижен как минимум 12 клиентам, сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия сдала позиции в ключевых для себя регионах на фоне рекордного сокращения добычи. Помимо квоты в 8,5 миллиона баррелей в сутки в рамках соглашения, она взяла на себя дополнительные обязательства убрать с рынка еще миллион баррелей с июня.

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Таким образом, снижение от апрельских максимумов достигло 5 миллионов. Источник издания утверждает, что для некоторых покупателей в США и Европе поставки саудовской нефти упадут на 60 или даже 70 процентов.

До этого, после мартовского разрыва соглашения ОПЕК+, Саудовская Аравия резко увеличила добычу и предложила клиентам рекордные скидки на сырье. Такая политика позволила ей в четыре раза нарастить поставки в США и потеснить Россию на европейском рынке. В частности, Польша полностью отказалась от российской нефти за счет саудовской.

Однако уже спустя месяц королевство вынуждено было снизить скидки в несколько раз и резко поменять внутреннюю экономическую политику. С 1 июня страна приостанавливает выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повышает налог на добавленную стоимость в три раза — до 15 процентов. Пойти на крайние меры пришлось из-за стремительного роста дефицита бюджета. В первом квартале он вырос до девяти миллиардов долларов.

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