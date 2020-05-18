Добыча нефти и газа в США оказалась под ударом

Число действующих нефтяных и газовых скважин в США сократилось до исторического минимума и достигло 339, что ставит добычу нефти и газа в стране под удар. Такие данные приводит аналитическая компания Baker Hughes.

Это наименьший показатель за все время ведения подсчетов, то есть с 1940 года. Годом ранее в стране работало 987 установок. При этом снизилось и количество нефтяных скважин — на 34, до 258, — что является самым низким показателем с июля 2009 года.

С середины марта их количество сокращалось в среднем на 50 в неделю, а с начала года — на 52 процента. Аналитики ожидают, что энергетические компании будут продолжать снижать число работающих скважин до конца года, пишет Reuters.

Падение спроса на нефть произошло на фоне пандемии коронавируса и из-за ценовых войн между основными поставщиками сырья. В апреле была заключена сделка в рамках ОПЕК+ между основными игроками рынка по снижению добычи нефти.

Однако образовавшийся избыток дешевой нефти и возникший из-за этого дефицит мест в хранилищах продолжили оказывать влияние на котировки. Цена на нефть американской марки WTI достигала отрицательных значений. Из-за ее низкой стоимости большинство средних и малых производителей сланцевого сырья в США оказались на грани банкротства.

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