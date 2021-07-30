Стало известно о смертельном нападении на израильский нефтяной танкер

На нефтяном танкере Mercer Street, принадлежащем израильской компании, произошло смертельное нападение. На борту судна погибли двое членов экипажа, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора Zodiac Maritime.

Инцидент произошел у берегов Омана в Аравийском море. В результате нападения погибли гражданин Румынии и гражданин Великобритании. Подробности инцидента еще выясняют, сейчас ведется расследование произошедшего. Мотивы нападавших также неизвестны.

О нападении, обернувшемся смертью членов экипажа, стало известно 30 июля. В причастности к инциденту подозревали пиратов, однако пока эта информация не подтверждается. Отмечается, что судно связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group.

13 апреля судно Hyperion Ray, принадлежащее израильской Ray Shipping company и выполняющее рейсы под флагом Багамских Островов, было атаковано вблизи побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Это нападение могло стать ответом Тегерана на недавний теракт на ядерном объекте в иранском Натанзе, к которому, как утверждается, были причастны израильские спецслужбы.