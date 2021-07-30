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Стало известно о смертельном нападении на израильский нефтяной танкер

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Фото: Hasenpusch / Globallookpress.com

На нефтяном танкере Mercer Street, принадлежащем израильской компании, произошло смертельное нападение. На борту судна погибли двое членов экипажа, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора Zodiac Maritime.

Инцидент произошел у берегов Омана в Аравийском море. В результате нападения погибли гражданин Румынии и гражданин Великобритании. Подробности инцидента еще выясняют, сейчас ведется расследование произошедшего. Мотивы нападавших также неизвестны.

О нападении, обернувшемся смертью членов экипажа, стало известно 30 июля. В причастности к инциденту подозревали пиратов, однако пока эта информация не подтверждается. Отмечается, что судно связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group.

13 апреля судно Hyperion Ray, принадлежащее израильской Ray Shipping company и выполняющее рейсы под флагом Багамских Островов, было атаковано вблизи побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Это нападение могло стать ответом Тегерана на недавний теракт на ядерном объекте в иранском Натанзе, к которому, как утверждается, были причастны израильские спецслужбы.

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