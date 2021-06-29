Нападение 30 китов-убийц на яхту сняли на видео

В Гибралтарском проливе стая косаток, также известных как киты-убийцы, напали на британскую яхту. Видео, снятое яхтсменом Мартином Эвансом (Martin Evans), опубликовало на своем YouTube-канале агентство SWNS.

Около 30 косаток окружили судно, когда оно шло в 40 километрах от испанского берега. Огромные животные бросались на руль яхты и разворачивали ее. «Складывалось впечатление, что у них был план и они были злы», — цитирует Daily Mirror слова Эванса.

Морякам пришлось спустить паруса, выключить электрооборудование и надеяться, что косатки успокоятся. «Мы пережидали нападение на яхте с чашечкой чая — добрый британский способ ответить косаткам, которые атакуют твой корабль», — рассказал Эванс сайту Kent Online.

Спустя два часа косатки уплыли, причем одной из них удалось отгрызть от руля большой кусок. Яхта добралась до берега Испании, после чего ее пришлось оставить из-за повреждений.

Необычное поведение косаток у атлантического побережья Испании и Португалии заметили летом 2020 года. Животные организованно нападали на небольшие яхты, ломали рули и часами били по корпусу с такой силой, что могли развернуть судно. Специалисты выяснили, что во всех нападениях участвовали три молодые косатки, получившие прозвища Черная Глэдис, Серая Глэдис и Белая Глэдис.

В сентябре 2020 года сообщалось, что косатки атаковали британскую яхту в районе мыса Финистерре (Испания). Владелец судна опасался, что людям придется покинуть судно и перебраться на спасательный плот.

Косатки — хищные морские млекопитающее отряда дельфиновых. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Среди прочего косатки охотятся на рыбу, тюленей, птиц и черепах. По-английски их называют китами-убийцами.