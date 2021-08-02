Румыния осудила Иран за смертельную атаку на израильский танкер

Румыния вслед за Израилем, Великобританией и США осудила Иран за смертельную атаку на нефтяной танкер Mercer Street. Об этом рассказал глава румынского МИД Богдан Ауреску на своей странице в Twitter.

В результате нападения беспилотника на грузовое судно погибли два человека — гражданин Великобритании и подданный Румынии. Ауреску от имени Бухареста также осудил агрессию в отношении мирного населения. «Мы продолжаем координировать с нашими партнерами соответствующий ответ», — предупредил глава МИД Румынии.

Ранее США, Великобритания и Израиль выразили уверенность в том, что именно Иран произвел бомбардировку Mercer Street одним или несколькими дронами-камикадзе. Стороны также заявили, что обсуждают ответ на действия Тегерана. 1 августа министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что Тель-Авив будет бороться с «иранским террором».

Нападение на нефтяной танкер Mercer Street произошло в Аравийском море, недалеко от берегов Омана. Судно, принадлежащее японской компании, шло под флагом Либерии и управлялось израильским оператором Zodiac Maritime. По изначальной версии, нападение на судно осуществили пираты.