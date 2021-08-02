Мир
 
Последние новости
Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
Мужчина показал простой способ скрыть залысины на голове
Москвичи вспомнили про «осквернение» столицы перед визитом президента США 
Эмма Стоун задумала подать в суд на Disney вслед за Скарлетт Йоханссон
В России оценили популярность умных часов
Российского прокурора отправили в СИЗО за взятки от Дона Фанфурика
Число погибших в наводнении в Китае выросло до 302
В Совфеде отреагировали на способ Польши навредить «Северному потоку-2»
Трансгендерная штангистка осталась без медалей Олимпиады
В Краснодаре объяснили смерть семьи после первой прививки от COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Румыния осудила Иран за смертельную атаку на израильский танкер

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Johan Victor / Reuters

Румыния вслед за Израилем, Великобританией и США осудила Иран за смертельную атаку на нефтяной танкер Mercer Street. Об этом рассказал глава румынского МИД Богдан Ауреску на своей странице в Twitter.

В результате нападения беспилотника на грузовое судно погибли два человека — гражданин Великобритании и подданный Румынии. Ауреску от имени Бухареста также осудил агрессию в отношении мирного населения. «Мы продолжаем координировать с нашими партнерами соответствующий ответ», — предупредил глава МИД Румынии.

Ранее США, Великобритания и Израиль выразили уверенность в том, что именно Иран произвел бомбардировку Mercer Street одним или несколькими дронами-камикадзе. Стороны также заявили, что обсуждают ответ на действия Тегерана. 1 августа министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что Тель-Авив будет бороться с «иранским террором».

Нападение на нефтяной танкер Mercer Street произошло в Аравийском море, недалеко от берегов Омана. Судно, принадлежащее японской компании, шло под флагом Либерии и управлялось израильским оператором Zodiac Maritime. По изначальной версии, нападение на судно осуществили пираты.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Израиль собрался бороться с «иранским террором»
США обвинили Иран в смертельном нападении на нефтяной танкер Mercer Street
Стало известно о смертельном нападении на израильский нефтяной танкер