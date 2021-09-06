Палестинские боевики выкопали тоннель и сбежали из тюрьмы в Израиле

Шестеро палестинских боевиков выкопали тоннель и сбежали из тюрьмы строгого режима в Израиле. Это один из крупнейших побегов из тюрьмы за историю страны, пишет The Times of Israel.

Среди беглецов — Закария Зубейди, командир «Бригады мучеников аль-Аксы», боевого крыла палестинского национально-освободительного движения ФАТХ, а также пятеро членов группировки «Исламский джихад Палестины» (некоторые организации «Исламского джихада» запрещены в России). Все заключенные были осуждены на пожизненный тюремный срок в связи с атаками на израильских граждан, все содержались как особо опасные преступники. Обе группировки признаны террористическими в США, Израиле и ряде других стран.

Сообщается, что преступники, предположительно используя инструменты, попавшие в тюрьму контрабандой, выкопали в своей камере узкий лаз и спустились по нему в канализационные шахты тюрьмы, по которым сбежали. Предполагается, что они пользовались помощью сообщников снаружи тюрьмы.

Группировка «Исламский джихад» в числе прочих стояла за обострением конфликта между Палестиной и Израилем в мае текущего года. Палестинцы выпустили по израильской территории свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. В результате эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 12 израильтян и не менее 230 жителей сектора Газа.