Госсекретарь США назвал единственное решение палестино-израильского конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал двухгосударственное решение единственным способом урегулирования палестино-израильского конфликта. Такое заявление он сделал в эфире телеканала ABC, пишет ABC News.

«В конечном счете, это единственный способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства и, конечно, единственный способ дать палестинцам государство, на которое имеют право», — объяснил Блинкен. Он признал, что это потребует времени, однако в том случае, если наладить отношения между сторонами не удастся, насилие может продолжиться.

Блинкен считает, что у США есть шанс помочь решению проблемы. «И начинать нужно сейчас с борьбы с тяжелейшей гуманитарной ситуацией в Газе, — заявил он. — Затем реконструкция, восстановление того, что было потеряно. И — это крайне важно — взаимодействие с обеими сторонами для того, чтобы действительно улучшить жизни людей, чтобы и израильтяне, и палестинцы могли в равной степени рассчитывать на безопасность, мир и сохранение достоинства».

Ранее в поддержку двухгосударственного решения ближневосточного конфликта выступил президент США Джо Байден. Решение «Два государства для двух народов» предусматривает создание государства Палестина наряду с еврейским государством Израилем.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. В результате эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 12 израильтян и не менее 230 жителей сектора Газа.