Израиль разрешил палестинцам ловить рыбу

Израильское правительство разрешило вновь восстановить рыболовную зону у берегов сектора Газы до ее обычных 6 морских миль (порядка 11 километров). Об этом сообщает газета The Times of Israel.

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Издание напомнило, что возможность ловить рыбу очень важна для местного населения, а рыболовство является существенным источником их доходов. Поэтому в прошлом Израиль неоднократно уменьшал и снова увеличивал размер рыболовной зоны, чтобы оказать давление на палестинское радикальное движение ХАМАС, отметила газета.

Кроме того, Израиль вновь открыл свои контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа. Так, начиная с вторника, 25 мая, КПП «Эрез» будет открыт для иностранных журналистов, гуманитарных работников, а также для пересекающих границу по гуманитарным соображениям — например, для жителей сектора Газа, которые получают медицинскую помощь в Израиле. Коммерческий КПП «Керем-Шалом» также открывается для поставок топлива и гуманитарной помощи в сектор Газа.

20 мая Израиль принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной. Согласно официальному заявлению пресс-службы правительства, израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно проголосовал за данное решение. ХАМАС, в свою очередь, заявил, что будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Соглашение о прекращении огня вступило в силу 21 мая в 02:00.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. В результате эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 12 израильтян и не менее 230 жителей сектора Газа.