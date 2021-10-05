Стало известно о связи азербайджанца-киллера с паспортом РФ и Ираном

Советник премьер-министра Израиля Нафтали Беннета по связям со СМИ обвинил Иран в подготовке покушения на израильских бизнесменов, живущих на Кипре. Утверждается, что преступник действовал по указу Тегерана. Цитату приводит ТАСС.

«Я уполномочен разъяснить от имени органов безопасности Израиля, что речь идет об акте терроризма, организованном Ираном против израильских бизнесменов, живущих на Кипре», — подчеркнул советник премьера.

Речь идет о задержании азербайджанца-киллера с паспортом РФ, о котором сообщалось 3 октября. Предположительно, мужчина хотел напасть на нескольких израильских предпринимателей, в том числе бизнесмена Тедди Саги. Власти Кипра заявили, что смогли предотвратить убийство, но не установили связь с иранскими властями. О ней впервые стало известно от Израиля.

Telegram-канал «Сезон хамсинов» отмечает, что возможной мишенью киллера на Кипре могли стать израильские бизнесмены, которые общаются со странами Персидского залива и пытаются установить дипломатические отношения.