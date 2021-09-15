Россиянка заскучала на «роскошных» пляжах Кипра и назвала им альтернативу

Россиянка, побывавшая на Кипре, пожаловалась на «роскошные, но скучные» пляжи и назвала альтернативу расслабленному отдыху. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

По ее словам, на третий отпуска она решила разнообразить поездку и отправилась в путешествие по местным деревням.

В первую очередь она посетила деревню виноделов Омодос, расположенную на склоне гор Троодос, и назвала ее очень колоритным местом. «Узкие улочки, таверны и цветочные горшки. Тут даже есть небольшой музей быта и истории производства вина», — рассказала она.

Другой населенный пункт, который вошел в маршрут, это деревня Лефкара, знаменитая кружевами и изделиями из серебра. При этом девушка отметила, что из-за большего количества туристов, продавцы были навязчивыми, а еда в тавернах — слишком дорогой.

Кроме того, путешественница побывала в деревне Като-Платрес, которая расположена на берегу Средиземного моря. Там она порекомендовал посетить шоколадную мастерскую, веревочный парк и форелевую ферму, а также проехаться по окрестностям с «нереальной» природой.

Ранее в сентябре на Кипре российская туристка залезла в древний саркофаг ради эффектной фотографии и застряла. Женщина забралась в царскую гробницу археологического парка Като Пафос, которая входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Первые сооружения некрополя датируются вторым веком до нашей эры.