Страны мира призвали оградить молодежь от антисемитизма с помощью инфлюенсеров

Мировое сообщество должно оградить молодежь от влияния антисемитского экстремизма, который насаждается через интернет. Об этом заявил председатель Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор на Международном форуме памяти Холокоста и противодействия антисемитизму в шведском городе Мальме. С его выступлением ознакомилась «Лента.ру».

По мнению Кантора, за время пандемии молодежь по всему миру осталась наедине с экстремистской дезинформацией в интернете. Он напомнил, что в мире живут 1,8 миллиарда человек младше 25 лет. Председатель ЕЕК отметил, что именно молодые люди всегда составляют ядра всех радикальных течений.

Чтобы предотвратить одурманивание молодежи антисемитизмом, Кантор предложил всем странам составить перечень целевых групп и призвать на помощь инфлюенсеров (влиятельных публичных людей). По его мнению, они должны обеспечить осведомленность молодых людей в вопросах жертв Холокоста и современной антисемитской риторики.

В августе Франция, Канада, Израиль, Великобритания и США бойкотировали конференцию Организации Объединенных Наций (ООН) по борьбе с расизмом в Нью-Йорке. Это случилось из-за множественных антисемитских высказываний, которые допускались участниками мероприятия.

