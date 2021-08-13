Франция осудила борцов с расизмом за их антисемитизм

Президент Франции Эммануэль Макрон будет бойкотировать конференцию Организации Объединенных Наций (ООН) по борьбе с расизмом, которая состоится в сентябре в Нью-Йорке. Причиной бойкота послужили антисемитские высказывания, допущенные на предыдущих мероприятиях. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

«Президент Франции обеспокоен антисемитским высказываниями, ранее имевшими место на данных конференциях. По этой причине Франция не будет принимать участие в ее работе», — говорится в комментарии офиса Макрона. Представители президента также отметили, что Франция «будет продолжать борьбу против любых проявлений расизма».

Ранее о своем отказе участвовать в работе мероприятия заявили представители Канады, Израиля, Великобритании и США. Израиль и его союзники полагают, что критика расизма и колониализма, звучащая на данных конференция, часто переходит в открытый антисемитизм.

В 2009 году президент Ирана Махмуд Ахмадинежад использовал предоставленную ему трибуну для речи, в которой он отрицал холокост. Речь иранского президента вызвала решительный протест израильских делегатов.

Конференции ООН по борьбе с расизмом известны как «Дурбанская платформа». Данное название было присвоено саммиту в честь южноафриканского города, где в 2001 году проводилась первая конференция по вопросам борьбы с расизмом и ксенофобией.