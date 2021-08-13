Мир
 
Последние новости
У россиянина обнаружили рекордные 27 тысяч антител после «Спутника V»
Стали известны подробности убийства сотрудника российской колонии заключенным
Мужчина лишился работы, стал уборщиком и разбогател на четыре миллиарда рублей
В Госдуме назвали цель предстоящих визитов Меркель в Москву и Киев
Российская блогерша рассказала о депрессии и проблемах в браке
Экологичность водорода поставили под сомнение
Станцию метро «Пушкинская» в Москве затопило 
Литовским военным дали дополнительные права для борьбы с нелегальной миграцией
Популярные комики вступились за пошутившего про русских Мирзализаде
Новости партнеров

Франция осудила борцов с расизмом за их антисемитизм

Президент Франции решил бойкотировать конференцию ООН против расизма из-за антисемитизма
Перейти в «Мою Ленту»
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон будет бойкотировать конференцию Организации Объединенных Наций (ООН) по борьбе с расизмом, которая состоится в сентябре в Нью-Йорке. Причиной бойкота послужили антисемитские высказывания, допущенные на предыдущих мероприятиях. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

«Президент Франции обеспокоен антисемитским высказываниями, ранее имевшими место на данных конференциях. По этой причине Франция не будет принимать участие в ее работе», — говорится в комментарии офиса Макрона. Представители президента также отметили, что Франция «будет продолжать борьбу против любых проявлений расизма».

Ранее о своем отказе участвовать в работе мероприятия заявили представители Канады, Израиля, Великобритании и США. Израиль и его союзники полагают, что критика расизма и колониализма, звучащая на данных конференция, часто переходит в открытый антисемитизм.

В 2009 году президент Ирана Махмуд Ахмадинежад использовал предоставленную ему трибуну для речи, в которой он отрицал холокост. Речь иранского президента вызвала решительный протест израильских делегатов.

Конференции ООН по борьбе с расизмом известны как «Дурбанская платформа». Данное название было присвоено саммиту в честь южноафриканского города, где в 2001 году проводилась первая конференция по вопросам борьбы с расизмом и ксенофобией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Израиле ощутили атмосферу ненависти
Американских работодателей обвинили в расизме
Протестующие против расизма в Париже выкрикивали фразу «грязные евреи»