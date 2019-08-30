В Израиле ощутили атмосферу ненависти

В Израиле поддержали решение Верховного суда, отказавшегося пускать на выборы Бенци Гопштейна и Баруха Марцеля, членов националистической партии «Оцма ле-Исраэль» («Мощный Израиль»). Об этом в блогах издания The Times of Israel написала директор израильского Центра религиозного действия (IRAC) Анна Хоффман.

Она заявила, что израильские выборы позволили «радикалам и экстремистам» создать атмосферу ненависти, чтобы заполучить голоса избирателей. По ее словам, начали появляться предвыборные лозунги: «Если мы избавимся от всех арабов, наши проблемы прекратятся», «Дайте нам власть и мы с ними разберемся», «Мы говорим то, во что другие верят, но боятся об этом сказать».

Хоффман объяснила, что реформаторское движение Израиля ходатайствовало перед Верховным судом о дисквалификации расистов, руководствуясь патриотическими убеждениями и глубокой приверженностью иудаизму. Кроме того, она отметила, что расисты в Израиле по закону не могут баллотироваться в Кнессет — однопалатный парламент.

Директор израильского центра также отметила, что случаи расистского подстрекательства со стороны арабов получают широкую огласку в СМИ и общественном пространстве. Однако, по ее словам, когда расистские идеи озвучивают раввины и еврейские политики, на это никто не обращает внимания. Хоффман напомнила, что в 1980-х раввин Меир Кахане — основатель ультраправого израильского движения «Ках» — и его сторонники были отстранены от участия в выборах из-за расистских взглядов. «Мы будем продолжать бороться за равное и демократическое еврейское государство», — добавила она.

Ранее, 26 августа, сообщалось, что Верховный суд Израиля отказался пускать на выборы Бенци Гопштейна и Баруха Марцеля из-за их антиарабских взглядов. Обоих политиков признали виновными в разжигании расовой ненависти к палестинцам и другим арабам. Одновременно с этим Верховный суд отказался поддерживать предложение о недопуске до выборов всего списка ультраправой партии.

Меир Кахане успешно участвовал в выборах в Кнессет в 1973-м, 77-м и 81-м годах. Однако в 1988 году его не допустили до выборов из-за предвыборной программы, подпадающей под принятую в 1985 году поправку к закону против разжигания расизма. Его движение признано террористическим в Израиле, США, Канаде и ЕС.

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