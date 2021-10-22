Политолог раскрыл главные цели визита премьер-министра Израиля в Россию

Политолог Навон: Израилю нужно координировать с Россией свои действия по Ирану

Премьер-министру Израиля Нафтали Беннету необходимо выстроить доверительные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал корреспонденту «Ленты.ру» израильский политолог, преподаватель Тель-Авивского университета и эксперт Междисциплинарного центра в Герцлии Эммануэль Навон.

В ответ на вопрос о главных целях визита израильского премьера в Россию эксперт отметил, что Тель-Авиву необходимо координировать с Москвой действия по поводу военного присутствия Ирана в Сирии. Также, по словам Навона, Беннету нужно оценить отношение Путина к ядерной программе Тегерана.

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«Израилю важно знать, какой будет политика России в случае военной конфронтации с Ираном», — раскрыл намерения главы израильского правительства эксперт. Он напомнил, что Иран активно ведет разработки ядерного оружия и вскоре приблизится к «ядерному порогу».

Также Навон отметил, что служба Беннета в элитном подразделении ЦАХАЛ может способствовать укреплению взаимного уважения с Путиным, который в прошлом занимал пост директора Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ). Эксперт подчеркнул, что личные отношения Путина с прошлым премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху — это актив, который необходимо использовать новому главе израильского правительства.

Встреча Путина и Беннета состоялась 22 октября в Сочи и продолжалась более пяти часов. В канцелярии израильского политика охарактеризовали ее как «теплую и позитивную». Отмечается, что на переговорах были затронуты важные вопросы двусторонних отношений.