Посол Израиля рассказал о возможности открытия страны для российских туристов

Израильские власти рассматривают возможность въезда в страну привитых российских туристов. Об этом «Ленте.ру» рассказал посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Как мы понимаем из средств массовой информации, этот вопрос сейчас стоит на повестке дня. Он находится на подтверждении у нашего премьер-министра [Нафтали Беннета]. К сожалению, у нас пока нет информации о том, когда и как это будет», — рассказал посол на мероприятии Европейского еврейского конгресса.

Ранее стало известно, что Израиль может открыть границы для россиян, привитых вакциной от коронавируса «Спутник V» 1 ноября. Источник в правительстве сообщил, что глава минтуризма республики Константин Развозов добился разработки пилотной программы, в рамках которой Израиль будет принимать вакцинированных путешественников из России.