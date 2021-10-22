Встреча Путина с премьером Израиля длилась пять часов

Встреча премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным продлилась пять часов. В канцелярии израильского политика рассказали, что она была «теплой и позитивной», сообщает ТАСС.

«Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений», — говорится в заявлении.

Ранее Путин заявил, что на повестке переговоров есть много вопросов, которые стоит обсудить с премьер-министром — в том числе терроризм. Кроме того, политики хотели обсудить ситуацию в регионе — странах, соседствующих с Израилем и охваченным войной. Путин напомнил, что Россия «предпринимает усилия для того, чтобы восстановить сирийскую государственность».

Переговоры политиков состоялись 22 октября в Сочи.