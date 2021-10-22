Лаврова пригласили с визитом в Израиль

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что после окончания переговоров в Сочи премьер-министра страны Нафтали Беннета с российским президентом Владимиром Путиным он созвонился с коллегой Сергеем Лавровым. Глава МИД Израиля пригласил Лаврова посетить страну с визитом, написал он в своем Twitter-аккаунте.

Лапил поздравил Беннета с проведением успешной встречи с Путиным. Глава МИД Израиля рассказал, что после этих переговоров, во второй половине дня, он поговорил с Лавровым по телефону и пригласил его посетить Израиль.

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«Отношения между Израилем и Россией важны. Мы продолжим работать вместе для обеспечения безопасности Израиля во всех сферах», — подчеркнул Лапид.

Согласно заявлению МИД России, Лавров и Лапид обсудили будущее наращивание взаимовыгодного сотрудничества двух стран в разных сферах. Министры рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, включая ситуацию с иранской ядерной программой.

Ранее Беннет назвал встречу с Путиным великолепной. Он подчеркнул, что переговоры были глубокими и содержательными. В канцелярии израильского политика добавили, что встреча стала «теплой и позитивной».

22 октября в Сочи состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, вступившего на должность 13 июня. Переговоры длились около пяти с половиной часов. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, диалог прошел в «конструктивном и доверительном» формате.