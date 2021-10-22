Премьер Израиля назвал встречу с Путиным великолепной

Премьер Израиля Нафтали Беннет: переговоры с Путиным были глубокими и содержательными

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал встречу с российским президентом Владимиром Путиным великолепной. Об этом говорится в его Facebook.

По его словам, переговоры с российским лидером были глубокими и содержательными. «Недавно я завершил свою первую великолепную встречу с президентом России Путиным. Беседа была очень долгой, длилась более пяти часов», — говорится в записи политика.

В канцелярии израильского политика рассказали, что она была «теплой и позитивной».

Встреча политиков прошла ранее 22 октября в Сочи, переговоры длились пять часов.

На повестке переговоров была борьба с терроризмом и ситуация в регионе — в частности, странах, соседствующих с Израилем и охваченных войной. Путин напомнил, что Россия «предпринимает усилия для того, чтобы восстановить сирийскую государственность».