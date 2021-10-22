Путин раскрыл темы переговоров с премьером Израиля

На повестке есть много вопросов, которые стоит обсудить с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом — в том числе терроризм. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Есть и проблемные вопросы, их немало. Но есть и точки соприкосновения и возможности для сотрудничества, особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом. У нас много вопросов, которые мы можем и должны обсудить», — так Путин раскрыл темы переговоров.

Помимо вопросов борьбы с терроризмом, президент предложил израильскому премьеру обсудить ситуацию в регионе — странах, соседствующих с Израилем и охваченным войной. В частности, Путин напомнил, что Россия «предпринимает усилия для того, чтобы восстановить сирийскую государственность».

Переговоры политиков проходят 22 октября в Сочи. Посол Израиля в России Александр Бен Цви рассказал, что повестка дня обычная — все вопросы Ближнего Востока и двусторонние отношения.