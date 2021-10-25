Евросоюз назвал территории Израиля нелегитимными

Поселения Израиля на западном берегу реки Иордан — нелегитимные, говорится в заявлении Еврокомиссии от 25 октября.

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Евросоюз осудил планы Израиля построить 1355 новых единиц жилья на данных территориях, которые Тель-Авив озвучил 24 октября. «Согласно международному праву, эти поселения незаконны. Они являются главным препятствием для достижения двустороннего соглашения [между Израилем и Палестиной]», — считают в Брюсселе. В ЕС напомнили, что не признают каких-либо изменений в границах, существовавших до Шестидневной войны и призвали Израиль остановить новое строительство.

В августе Израиль уже заявлял о строительстве дополнительных объектов на западном берегу Иордана, несмотря на протесты мирового сообщества. Отдельные страны ЕС уже обвинили Тель-Авив в фактической аннексии этих территорий.

Территории западного берега реки Иордан находятся под контролем армии Израиля с 1967 года. Тогда эти и некоторые другие земли были оккупированы Тель-Авивом по итогам войны с коалицией арабских стран. С тех пор Израиль планомерно застраивает их, заселяя своими гражданами.