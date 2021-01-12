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Израиль признали «государством апартеида»

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Фото: Ammar Awad / Reuters

Государство Израиль представляет собой режим апартеида. Таким его признали в опубликованном 12 января докладе правозащитники из некоммерческой организации Бецелем, основанной израильскими политиками левого толка. Об этом сообщается на сайте организации.

«Вся территория между Средиземным морем и рекой Иордан управляется по одному принципу: усилить и закрепить превосходство одной группы над другой, евреев над палестинцами», — говорится в выводах доклада. Его авторы подчеркивают, что Израиль уже достиг того уровня угнетения палестинского населения, при котором его можно объявить государством апартеида, а вовсе не демократическим режимом, как считалось ранее.

Речь идет о нарушениях человеческих прав палестинцев на спорных территориях, захват земли евреями-поселенцами, запрет на иммиграцию в Израиль для лиц без еврейского происхождения без особого разрешения. Правозащитники призвали международное сообщество повлиять на еврейское государство.

Израильские дипломаты с возмущением отреагировали на публикацию доклада: они назвали его «не более чем инструментом пропаганды» и подчеркнули, что во всех ветвях правительства страны представлено арабское меньшинство, пишет CNN.

После войны 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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