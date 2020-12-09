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Израиль предъявил претензии России из-за осуждения его политики

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Анатолий Викторов
Анатолий Викторов
Фото: Посольство России в Израиле

МИД Израиля вызвал российского посла Анатолия Викторова после его интервью, где он осудил внешнюю политику этого государства. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Известно, что Израиль предъявил претензии из-за слов, что невыполнение им резолюций ООН по конфликту с Палестиной более серьезная проблема для региона, чем участие Ирана в войнах через прокси (речь идет о хуситах в Йемене и «Хезболле» в Ливане).

Израиль в начале июля 2020 года начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан. Эти планы вскоре были временно отложены из-за пандемии коронавируса. После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, а Израиль — спорными.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и шиитская ливанская организация «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

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