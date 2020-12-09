Израиль предъявил претензии России из-за осуждения его политики

МИД Израиля вызвал российского посла Анатолия Викторова после его интервью, где он осудил внешнюю политику этого государства. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Известно, что Израиль предъявил претензии из-за слов, что невыполнение им резолюций ООН по конфликту с Палестиной более серьезная проблема для региона, чем участие Ирана в войнах через прокси (речь идет о хуситах в Йемене и «Хезболле» в Ливане).

Материалы по теме Перешли Иордан Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке? «По-настоящему пугает» Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?

Израиль в начале июля 2020 года начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан. Эти планы вскоре были временно отложены из-за пандемии коронавируса. После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, а Израиль — спорными.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и шиитская ливанская организация «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться