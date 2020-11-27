Россия понадеялась на отказ Байдена от сделки Трампа по Израилю и Палестине

Россия понадеялась на отказ кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена от «сделки века», принятой нынешним президентом США Дональдом Трампом по Израилю и Палестине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, его цитирует РИА Новости.

«"Сделка века" была абсолютно неприемлема для одной из двух сторон конфликта. Поэтому, если была попытка навязать позиции одной страны другой, то это не приведет к честному, справедливому, приемлемому решению конфликта», — рассказал он.

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Многие государства не признают аннексию Израилем восточной части Иерусалима. В связи с этим большая часть иностранных посольств располагается в Тель-Авиве. При этом Израиль считает, что Иерусалим — «единая и неделимая» столица, отвоеванная у Иордании полвека назад.

В 2017-м президент США Дональд Трамп признал столицей Израиля город Иерусалим. В 2018-м на новое место было перенесено американское посольство, а в 2019-м — посольство Гватемалы.

Израиль начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан в начале июля. После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, а Израиль — спорными.

Ранее к подобному шагу Израиль призывали США. Согласно плану главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта — «сделке века», Палестина должна «несколько увеличиться в размерах», а ее столица расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты будут принадлежать Израилю, а его столицей Вашингтон считает Иерусалим.