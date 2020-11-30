Палестина озвучила условия для переговоров с Израилем

Палестина готова к новым переговорам с Израилем — но в том случае, если сменятся принципы диалога, и будут иметь место международные гарантии. Эти условия озвучил на онлайн-конференции, организованной МИА «Россия сегодня», посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль, сообщает РИА Новости.

По его словам, прерванные в мае контакты двух сторон недавно снова возобновились — однако неприемлемо продолжать их при одностороннем курировании вопроса со стороны США. Новым посредником в этом диалоге, по его мнению, может оказаться РФ.

«Мы делаем очень большие ставки на участие России, мы считаем, что Россия может сыграть очень большую роль в этом вопросе...Мы не хотим, чтобы американцы остались единственными, кто решает этот вопрос», — приводит агентство слова дипломата.

Нофаль подчеркнул, что палестинская сторона продолжает отстаивать идею о двух разных государствах на спорной территории и не приемлет варианты единого конфедеративного государства, предлагаемые Израилем.

Ранее сообщалось, что российское государство надеется на то, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден откажется от так называемой «Сделки века» — созданного действующим главой Белого дома Дональдом Трампом плана примирения сторон, неприемлемого с точки зрения палестинцев.